Польша подписала соглашение о закупке 116 американских танков M1A1 Abrams

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Министр обороны Польши подчеркнул, что польско-американское сотрудничество достигло такого этапа, “когда можно уже говорить о конкретном укреплении польско-американских отношений, о чем свидетельствует принятое соглашение”.

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“Эти танки пойдут прямо сюда, к Весолой, они пойдут на восток нашей страны, чтобы эффективно сдерживать агрессора. Ожидается, что эти танки прибудут в Польшу в конце 2024 года”, — сказал он.

В июле прошлого года Польша получила от США первые 28 танков Abrams в соответствии с контрактом, предусматривающим закупку 250 новых танков в версии M1A2 SEPv3.

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