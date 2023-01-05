Польша подписала соглашение о закупке 116 американских танков M1A1 Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о закупке 116 американских танков M1A1 Abrams. Подписание контракта состоялось в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады в Весолий.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
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Министр обороны Польши подчеркнул, что польско-американское сотрудничество достигло такого этапа, “когда можно уже говорить о конкретном укреплении польско-американских отношений, о чем свидетельствует принятое соглашение”.
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“Эти танки пойдут прямо сюда, к Весолой, они пойдут на восток нашей страны, чтобы эффективно сдерживать агрессора. Ожидается, что эти танки прибудут в Польшу в конце 2024 года”, — сказал он.
В июле прошлого года Польша получила от США первые 28 танков Abrams в соответствии с контрактом, предусматривающим закупку 250 новых танков в версии M1A2 SEPv3.
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