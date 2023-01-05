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Польща підписала угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у середу підписав угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams. Підписання контракту відбулося в штабі 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолій.

Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Польща підписала угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams

Деталі

Міністр оборони Польщі підкреслив, що польсько-американська співпраця досягла такого етапу, “коли можна вже говорити про конкретне зміцнення польсько-американських відносин, про що свідчить ухвалена угода”.

Цитата

“Ці танки підуть прямо сюди, до Весолої, вони підуть на схід нашої країни, щоб ефективно стримувати агресора. Очікується, що ці танки прибудуть до Польщі наприкінці 2024 року”, — сказав він.

У липні минулого року Польща отримала від США перші 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових танків у версії M1A2 SEPv3.

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