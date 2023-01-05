Польща підписала угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у середу підписав угоду про закупівлю 116 американських танків M1A1 Abrams. Підписання контракту відбулося в штабі 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолій.
Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
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Міністр оборони Польщі підкреслив, що польсько-американська співпраця досягла такого етапу, “коли можна вже говорити про конкретне зміцнення польсько-американських відносин, про що свідчить ухвалена угода”.
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“Ці танки підуть прямо сюди, до Весолої, вони підуть на схід нашої країни, щоб ефективно стримувати агресора. Очікується, що ці танки прибудуть до Польщі наприкінці 2024 року”, — сказав він.
У липні минулого року Польща отримала від США перші 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових танків у версії M1A2 SEPv3.
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