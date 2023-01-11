Мэры четырех европейских столиц прибыли в Киев

Детали

Мэр Варшавы Рафал Тшасковски, как сообщается, приехал в Киев вместе с мэрами Праги, Будапешта и Братиславы. Они приняли участие во встрече с мэром Киева Виталием Кличко.

Сообщается, что это первая поездка Рафала Тшасковского в Киев после начала войны. Мэр Варшавы посетил столицу Украины за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мера Праги Зденека Гриба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

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