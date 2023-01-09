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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чехия передаст Украине танки Т-72

Киев • УНН

 • 1558056 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Чехия передаст Украине танки Т-72. Один из них лично подписал премьер-министр Петр Фиала, пишет УНН.

Чехия передаст Украине танки Т-72

Цитата

"Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, который поедет в Украину. Верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - написал в Twitter Фиала.

Добавим

Чехия и чешские оружейные компании занимаются поставкой в Украину с начала российской агрессии. Чехия передала из своих запасов военной техники и оружия на сумму около 4,5 млрд крон.

Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром.

Украинские Национальные Новости

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