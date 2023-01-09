Чехія передасть Україні танки Т-72

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"Я написав коротке звернення до відважних українських захисників на танку Т-72, ​​який поїде в Україну. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав у Twitter Фіала.

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Чехія та чеські збройові компанії займаються постачанням в Україну з початку російської агресії. Чехія передала зі своїх запасів військової техніки та зброї на суму близько 4,5 млрд. крон.

Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем‘єр-міністром.