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Чехія передасть Україні танки Т-72

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Чехія передасть Україні танки Т-72. Один з них особисто підписав прем'єр-міністр Петро Фіала, пише УНН.

Чехія передасть Україні танки Т-72

Цитата

"Я написав коротке звернення до відважних українських захисників на танку Т-72, ​​який поїде в Україну. Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав у Twitter Фіала.

Додамо

Чехія та чеські збройові компанії займаються постачанням в Україну з початку російської агресії. Чехія передала зі своїх запасів військової техніки та зброї на суму близько 4,5 млрд. крон.

Україна очікує на посилення оборонної підтримки від Чехії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем‘єр-міністром.

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