Варшава передасть вагони для київського метро

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Європейські мери під час візиту оглянули місця російських атак на цивільні об’єкти Києва, відвідали міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, один зі столичних пунктів обігріву. А також у список візитів — Буча.

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"Мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, гуманітарно та в майбутньому відновленні й відбудові української столиці", ─ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

11 січня, до Києва приїхали мери чотирьох європейських столиць: мер Варшави Рафал Тшасковскі, очільник Праги Зденек Гржиб, міський голова Братислави Матуш Валло і мер Будапешта Гергель Корачонь, які у 2019 році заснували Пакт вільних міст.