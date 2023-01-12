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Варшава передасть вагони для київського метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Мер Варшави Рафал Тшасковський та мер Києва Віталій Кличко підписали листа про співробітництво між метрополітенами обох міст. Польська сторона пообіцяла, що передасть українській столиці 60 вагонів метро. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Варшава передасть вагони для київського метро

Деталі

Європейські мери під час візиту оглянули місця російських атак на цивільні об’єкти Києва, відвідали міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, один зі столичних пунктів обігріву. А також у список візитів — Буча.

Цитата

"Мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, гуманітарно та в майбутньому відновленні й відбудові української столиці", ─ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

11 січня, до Києва приїхали мери чотирьох європейських столиць: мер Варшави Рафал Тшасковскі, очільник Праги Зденек Гржиб, міський голова Братислави Матуш Валло і мер Будапешта Гергель Корачонь, які у 2019 році заснували Пакт вільних міст.

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