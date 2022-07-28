Варшава «недовольна» Берлином – премьер-министр

Детали

Хотя в последние недели темпы и масштабы поставки оружия ускорились, Берлин не изменил свою позицию по поставкам тяжелого вооружения Киеву.

Моравецкий сказал консервативному немецкому политику, что, хотя он считает экономические отношения между двумя странами хорошими, снабжение Германией оружия в Украину или Польшу «неудовлетворительно».

Во время визита в Варшаву Мерц также пообщался с Дональдом Туском из оппозиционной «Гражданской платформы».

Их переговоры состоялись на следующий день после того, как Мерц встретился с Ярославом Качиньским, председателем правящей консервативной националистической партии «Право и справедливость», сообщает сайт Wiadomosci.

Качиньский сказал Мерцу, что Германия по-прежнему должна возместить Польше ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Берлин утверждает, что этот вопрос был решен после воссоединения в 1990 году.

Мерц признал некоторую критику, сославшись на медлительность Берлина в трехстороннем обмене, в ходе которого Германия должна передать танки Польши в обмен на помощь Украине в виде оружия.

Добавим

Отношения между Польшей и Германией несколько напряжены, в отличие от отношений между бывшим канцлером Ангелой Меркель, когда она была еще у власти, и бывшим премьер-министром Дональдом Туском.

Мерц был первым высокопоставленным немецким политиком с начала войны, посетившим Польшу, если не считать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.