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Варшава «невдоволена» Берліном - прем'єр-міністр

Варшава «невдоволена» Берліном - прем'єр-міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц у четвер зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Візит відбувається на тлі розчарування Варшави тим, що Берлін не надає достатньої підтримки Україні. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.

Деталі

Хоча останніми тижнями темпи та масштаби постачання зброї прискорилися, Берлін не змінив свою позицію щодо постачання важкого озброєння Києву.

Моравецький сказав консервативному німецькому політику, що, хоча він вважає економічні відносини між двома країнами добрими, постачання Німеччиною зброї до України чи Польщі «незадовільне».

Під час візиту до Варшави Мерц також поспілкувався з Дональдом Туском із опозиційної «Громадянської платформи».

Їхні переговори відбулися наступного дня після того, як Мерц зустрівся з Ярославом Качинським, головою правлячої консервативної націоналістичної партії «Право і справедливість», повідомляє сайт Wiadomosci.

Качинський сказав Мерцу, що Німеччина, як і раніше, повинна відшкодувати Польщі збитки, завдані під час Другої світової війни. Берлін стверджує, що це питання було вирішено після возз'єднання 1990 року.

Мерц визнав деяку критику, пославшись на повільність Берліна в тристоронньому обміні, в ході якого Німеччина має передати танки Польщі в обмін на допомогу Україні у вигляді зброї.

Додамо

Відносини між Польщею та Німеччиною дещо напружені, на відміну від стосунків між колишнім канцлером Ангелою Меркель, коли та була ще при владі, та колишнім прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Мерц був першим високопоставленим німецьким політиком з початку війни, який відвідав Польщу, якщо не брати до уваги президента Франка-Вальтера Штайнмайєра. 

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