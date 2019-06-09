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7 марта, 06:35 • 106632 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134892 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143419 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129591 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Варфоломей: “Патриархат Киевский” не существует и никогда не существовал

Варфоломей: “Патриархат Киевский” не существует и никогда не существовал

Киев  •  УНН

 • 19539 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вселенский Патриарх Варфоломей принял делегацию Национального союза журналистов Украины в штаб-квартире Вселенского Патриархата в Стамбуле, где обсудили стороны обсудили те кущую ситуацію в церковной жизни страны, передаёт УНН, ссылаясь на прес-службу Варфоломея.

Так, Вселенский Патриарх подчеркнул, что “недавнее предоставление Автокефалии Православной Церкви Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой”, но “было прежде всего пастырской заботой о справедливости, о духовной справедливости”.

Он был предоставлен “на основе многовековой церковной традиции, вдохновленной Евангелием, уважающей священные каноны и свободной от любого политического и дипломатического давления”.

Он напомнил, что “предоставление Автокефалии Православной Церкви в Украине происходило по тому же принципу, что и церковная независимость предоставлялась для всех вновь созданных Церквей”.

Его Святейшество также недвусмысленно подчеркнул, что “что касается Филарета, он был восстановлен в своем епископском достоинстве как бывший митрополит Киевский. Так называемый „Патриархат Киевский“ не существует и никогда не существовал”.

Напомним, ранее в пресс-службе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) сообщили, что подписанный Филаретом документ о ликвидации УПЦ КП не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы

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