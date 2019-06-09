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Варфоломій: “Патріархат Київський” не існує і ніколи не існував

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв делегацію Національної спілки журналістів України в штаб-квартирі Вселенського Патріархату в Стамбулі, де обговорили сторони обговорили ті кущую сітуацію в церковному житті країни, передає УНН, посилаючись на прес-службу Варфоломія.

Так, Вселенський Патріарх підкреслив, що “недавнє надання Автокефалії Православної Церкви України не мало нічого спільного з політикою і геополітикою”, але “було перш за все пастирською турботою про справедливість, про духовну справедливость”.

Рішення було схвалене “на основі багатовікової церковної традиції, натхненної Євангелієм, що поважає священні канони і вільної від будь-якого політичного та дипломатичного тиску”.

Він нагадав, що “надання Автокефалії Православній Церкві в Україні відбувалося за тим же принципом, за яким церковна незалежність надавалася для всіх новостворених Церков”.

Його Святість також недвозначно підкреслив, “що стосується Філарета, він був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський. Так званий „Патріархат Київський“ не існує і ніколи не існувало”.

Нагадаємо, раніше в прес-службі Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) повідомили, що підписаний Філаретом документ про ліквідацію УПЦ КП не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили

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