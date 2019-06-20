Грузооборот транспорта с начала года увеличился

Так, в январе-мае 2019 года грузооборот предприятий транспорта составил 140,1 млрд т / км, или 103,7% от объема января-мая 2018 года.

Сообщается, что предприятиями транспорта перевезено 275,0 млн т грузов, что составляет 109,0% от объемов января-мая 2018 года.

Железнодорожным транспортом за этот период перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 109,3 млн т грузов (на уровне аналогичного периода предыдущего года).

Отмечается, что перевозка нефти и нефтепродуктов увеличилось на 3,5%, железной и марганцевой руды - на 5,7%, химических и минеральных удобрений - на 11,9%, зерна и продуктов перемола - на 21,6%.

В то же время, перевозки лесных грузов снизилось на 59,9%, строительных материалов - на 25,0%, лома черных металлов - на 13,9%, кокса - на 10,0%, каменного угля - на 4,4%, черных металлов - на 2,5%, цемента - на 0,5%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 51,1% по сравнению с январем-мая 2018 года объем заграничных перевозок грузов уменьшились на 1,4%.

В январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка аммиака выросла на 15,8%, транспортировка газа - на 2,3%. Зато, перекачка нефти уменьшилась на 5,7%. Транзит аммиака увеличился на 15,1%, газа - на 7,9%, транзит нефти уменьшился на 7,7%.

В январе-мае 2019 года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот объемом 42 млрд пасс. км, что на 4,3% больше объема января-мая 2018 года.

Кроме того, услугами пассажирского транспорта воспользовались 1796,4 млн пассажиров, что на 5,9% меньше объема января-мая 2018 года.

Как сообщал УНН, грузооборот транспорта в 2018 году уменьшился.