Вантажооборот транспорту з початку року збільшився

Так, у січні-травні 2019 року вантажооборот підприємств транспорту становив 140,1 млрд т/км, або 103,7% від обсягу січня-травня 2018 року.

Повідомляється, що підприємствами транспорту перевезено 275,0 млн т вантажів, що становить 109,0% від обсягів січня-травня 2018 року

Залізничним транспортом за цей період перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 109,3 млн т вантажів (на рівні аналогічного періоду попереднього року).

Зазначається, що перевезення нафти і нафтопродуктів збільшилося на 3,5%, залізної та марганцевої руди – на 5,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 11,9%, зерна та продуктів перемелу – на 21,6%.

Водночас, перевезення лісових вантажів знизилося на 59,9%, будівельних матеріалів – на 25,0%, брухту чорних металів – на 13,9%, коксу – на 10,0%, кам’яного вугілля – на 4,4%, чорних металів – на 2,5%, цементу – на 0,5%.

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 51,1%, порівняно з січнем-травнем 2018 року обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 1,4%.

У січні- травні 2019 порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка аміаку зросла на 15,8%, транспортування газу – на 2,3%. Натомість, перекачка нафти зменшилась на 5,7%. Транзит аміаку збільшився на 15,1%, газу – на 7,9%, транзит нафти зменшився на 7,7%.

У січні-травні 2019 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 42 млрд пас. км, що на 4,3% більше від обсягу січня-травня 2018 року.

Крім того, послугами пасажирського транспорту скористалося 1796,4 млн пасажирів, що на 5,9 % менше від обсягу січня-травня 2018 року.

Як повідомляв УНН, вантажооборот транспорту у 2018 році зменшився.