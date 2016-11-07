Грузовой поезд сошел с рельсов в Хмельницкой области

Авария произошла в ночь на 6 ноября возле села Сахкамень Каменец-Подольского района.

Так, около 3:00 в полицию поступило сообщение, что вблизи села Сахкамень на территории местного завода сошел с рельсов тепловоз и один вагон с известняковым камнем.

Во время происшествия никто не пострадал. Размер причиненного ущерба устанавливается. При осмотре машиниста на состояние опьянения у него обнаружили 2,5 промилле алкоголя в крови.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.