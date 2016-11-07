Вантажний поїзд зійшов з рейок на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вантажний поїзд зійшов з рейок на Хмельниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Подія сталася в ніч на 6 листопада біля села Сахкамінь Кам’янець-Подільського району.
Так, близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Сахкамінь на території місцевого заводу з рейок зійшов тепловоз та один вагон з вапняковим каменем.
Під час події ніхто не постраждав. Розмір заподіяної шкоди встановлюється. Під час огляду машиніста на стан сп’яніння у нього виявили 2.5 проміле алкоголю в крові.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.
Зараз слідчі дії тривають.