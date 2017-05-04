Грузовой поезд сбил мужчину в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. В среду около 6:00 грузовой поезд сбил мужчину в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в патрульной полиции города.
“3 мая поступило сообщение от дежурной железнодорожной станции о том, что грузовой поезд сбил неизвестного гражданина. Инцидент произошел в переулке Объездной”, — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что погибшим оказался 80-летний житель областного центра. Делом занимаются следователи.
Напомним, 14 марта в г.Александрия Кировоградской области, поезд “Интерсити” с сообщением № 731 Запорожье — Киев сбил насмерть мужчину 1983 года рождения.