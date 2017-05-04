Вантажний поїзд збив чоловіка у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. У середу близько 6:00 вантажний поїзд збив чоловіка у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Патрульній поліції міста.
“3 травня надійшло повідомлення від чергової Залізничної станції про те, що вантажний потяг збив невідомого громадянина. Інцидент стався на провулку Об’їзний”, — повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що загиблим виявився 80-річний мешканець обласного центру. Справою займаються слідчі.
Нагадаємо, 14 березня в м.Олександрія на Кіровоградщині, поїзд “Інтерсіті” зі сполученням №731 Запоріжжя — Київ збив насмерть чоловіка 1983 року народження.