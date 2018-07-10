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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65536 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108200 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129372 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136537 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154314 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141814 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130534 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183838 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

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Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Киев  •  УНН

 • 27846 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции, впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетов, передает УНН.

“Стыковка грузового корабля „Прогресс МС-09“ с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 04:31 мск”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что полет длился менее четырех часов. “Прогресс” летел по сверхкороткой схеме полета, что означает, что космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. Ранее “Прогрессы” отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, “Прогресс” привез на МКС третий скафандр нового поколения “Орлан-МКС”, два таких скафандра уже используются на станции.

Напомним, начиная с 2020 года Украина будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно.

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