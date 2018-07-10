Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

“Стыковка грузового корабля „Прогресс МС-09“ с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 04:31 мск”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что полет длился менее четырех часов. “Прогресс” летел по сверхкороткой схеме полета, что означает, что космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. Ранее “Прогрессы” отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты. Кроме того, “Прогресс” привез на МКС третий скафандр нового поколения “Орлан-МКС”, два таких скафандра уже используются на станции.

Напомним, начиная с 2020 года Украина будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно.