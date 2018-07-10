Вантажний корабель "Прогрес" пристикувався до МКС

"Стиковка вантажного корабля "Прогрес МС-09" з орбітальною станцією сталася в автоматичному режимі о 4:31 мск", - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що політ тривав менше чотирьох годин. "Прогрес" летів по надкороткій схемі польоту, що означає, що космічний апарат здійснив два витки навколо Землі. Раніше "Прогреси" відправлялися до МКС або по дводобовій схемі (34 витки), або долітали до станції за шість годин (чотири витки).

Корабель доставив на станцію близько 2,5 тонни різних вантажів, зокрема паливо, наукове обладнання, продукти, медикаменти. Крім того, "Прогрес" привіз на МКС третій скафандр нового покоління "Орлан-МКС", два таких скафандри вже використовуються на станції.

Нагадаємо, починаючи з 2020 року Україна буде запускати по одному супутнику дистанційного зондування Землі щорічно.