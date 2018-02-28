Грузовикам разрешили въезд в Киев, вечером ограничение могут восстановить
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ограничение на въезд грузовиков в Киев сняли, однако его могут восстановить вечером в случае снегопада. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта на данный момент снято на всех 9 въездах в столицу. Вечером 28 февраля въезд могут снова ограничить в случае возобновления снегопада", - говорится в сообщении.
Как отмечается, коммунальные службы Киева продолжают работать в усиленном режиме.
Напомним, в среду утром на въезде в Киев образовались заторы.