Грузовикам разрешили въезд в Киев, вечером ограничение могут восстановить

"Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта на данный момент снято на всех 9 въездах в столицу. Вечером 28 февраля въезд могут снова ограничить в случае возобновления снегопада", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коммунальные службы Киева продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, в среду утром на въезде в Киев образовались заторы.