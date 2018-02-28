Вантажівкам дозволили в'їзд до Києва, ввечері обмеження можуть відновити
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Обмеження в'їзду вантажівок до Києва зняли, однак його можуть відновити ввечері у разі снігопаду. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Обмеження в’їзду великогабаритного та великовантажного транспорту наразі зняте на всіх 9-ти в’їздах до столиці. Увечері 28 лютого в’їзд можуть знову обмежити у разі відновлення снігопаду”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, комунальні служби Києва продовжують працювати у посиленому режимі.
Нагадаємо, у середу вранці на в’їзді до Києва утворилися затори.