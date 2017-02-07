Грузовикам разрешили въезд в Киев

"С 10:30 07.02.2017 г. сняты ограничения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" сообщили, что с 10:30 снято ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах в Черкасской области: М-05 Киев - Одесса (км 143+028 - км 274+360) Н-01 Киев - Знаменка (км 123+850 - км 241+622); Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).

Как сообщал УНН, въезд крупногабаритного транспорта в столицу был ограничен с 07:00 утра 7 февраля.