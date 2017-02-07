Вантажівкам дозволили в'їзд до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. З 10:30 знято обмеження на в'їзд великовагового транспорту до столиці. Про це поівдомляє прес-служба "Укравтодору", передає УНН.
“З 10.30 07.02.2017р. знято обмеження на в’їзд до м.Києва великовагових транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.
Також в "Укравтодорі" повідомили, що з 10:30 знято обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту на автомобільних дорогах у Черкаській області: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м.Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).
Як повідомляв УНН, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці було обмежено з 07:00 ранку 7 лютого 2017 року.