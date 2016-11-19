Грузовик столкнулся с автобусом в Киевской области: 1 человек погиб, еще 5 - травмированы

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15 марта, 19:03 • 108679 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148576 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126765 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120072 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106696 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102351 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96626 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126793 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128553 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127433 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 8947 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло сегодня, 19 ноября, около 6 часов утра, на 61 км автодороги "Борисполь-Днепропетровск", передает УНН со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, вблизи села Цибли, водитель грузовика "SCANIA" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ".

В результате ДТП погиб водитель автобуса, четверо его пассажиров и водитель грузовика получили телесные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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