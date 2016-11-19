Грузовик столкнулся с автобусом в Киевской области: 1 человек погиб, еще 5 - травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями произошло сегодня, 19 ноября, около 6 часов утра, на 61 км автодороги "Борисполь-Днепропетровск", передает УНН со ссылкой на Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, вблизи села Цибли, водитель грузовика "SCANIA" по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ПАЗ".
В результате ДТП погиб водитель автобуса, четверо его пассажиров и водитель грузовика получили телесные повреждения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.