Вантажівка зіштовхнулась із автобусом на Київщині: 1 людина загинула, ще 5 - травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася сьогодні, 19 листопада, близько 6-ї години ранку, на 61 км автодороги “Бориспіль-Дніпропетровськ”, передає УНН із посиланням на Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
За попередніми даними, поблизу села Циблі, водій вантажівки “SCANIA” з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом “ПАЗ”.
Внаслідок ДТП загинув водій автобуса, четверо його пасажирів та керманич вантажівки отримали тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.