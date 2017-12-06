Грузовик сбил насмерть пешехода в Одесской области

“Авария произошла в 1:40 6декабря. Водитель 1992 года рождения, управлявший автомобилем „КАМАЗ“ совершил наезд на пешехода. Как выяснилось погибший переходил дорогу в неустановленном месте. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств ДТП и личности мужчины, который погиб”, — отметили в полиции.

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Напомним, 5 декабря в результате ночной ДТП в Одессе погиб один человек, еще двое госпитализированы.

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