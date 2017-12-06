Вантажівка збила насмерть пішохода на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. На трасі “Одеса — Мелітополь” в результаті ДТП загинув чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.
“Аварія трапилася о 1:40 6 грудня. Водій 1992 року народження, який керував автомобілем „КАМАЗ“ скоїв наїзд на пішохода. Як з’ясувалося загиблий переходив дорогу у невстановленому місці. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи по встановленню всіх обставин ДТП та особи чоловіка, який загинув”, — зазначили у поліції.
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Нагадаємо, 5 грудня в результаті нічної ДТП в Одесі загинула одна людина, ще двох госпіталізували.
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