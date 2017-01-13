Грузовик въехал в школу в Пакистане, пять человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По меньшей мере четверо учеников и один учитель погибли и еще 30 получили ранения после того, как грузовик въехал в школу для девочек в северо-восточном районе Кашмира. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
Водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в школу. Сообщается, что он скрылся с места происшествия после аварии, но позже был задержан.
Пострадавших девушек, учениц четвертого класса, доставили в ближайшую больницу. Четверо из них находятся в критическом состоянии.
Напомним, 8 января грузовик наехал на группу солдат на тротуаре в месте для прогулок, в результате чего три человека погибли и не менее 15 получили травмы.