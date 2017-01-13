Вантажівка в'їхала у школу в Пакистані, п'ятеро людей загинули

Водій вантажівки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і в'їхав у школу. Повідомляється, що він втік з місця події після аварії, але пізніше був затриманий.

Постраждалих дівчат, учениць четвертого класу, доставили до найближчої лікарні. Четверо з них перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, 8 січня вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок, внаслідок чого троє осіб загинуло і щонайменше 15 отримало травми.