Грузовик протаранил легковушку во Львовской области, четверо пострадавших
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львовской области в результате ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области, передает УНН.
"18 марта, ориентировочно в 00:05 на трассе Киев - Чоп в селе Песочная Николаевского района водитель грузового автомобиля Renault Magnum, 47-летний житель Харьковской области, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 19-летнего жителя Стрыйского района, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения травмировались водитель грузовика и трое пассажиров легковушки, двое из них - жители 18 и 19 лет. Их доставили в больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП двух легковушек пострадали пять человек.