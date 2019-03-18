Грузовик протаранил легковушку во Львовской области, четверо пострадавших

"18 марта, ориентировочно в 00:05 на трассе Киев - Чоп в селе Песочная Николаевского района водитель грузового автомобиля Renault Magnum, 47-летний житель Харьковской области, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 19-летнего жителя Стрыйского района, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения травмировались водитель грузовика и трое пассажиров легковушки, двое из них - жители 18 и 19 лет. Их доставили в больницу", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП двух легковушек пострадали пять человек.