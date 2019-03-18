Вантажівка протаранила легковик на Львівщині, четверо постраждалих
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. На Львівщині внаслідок ДТП за участю легковика та вантажівки постраждало четверо людей. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області, передає УНН.
"18 березня, орієнтовно о 00:05 на трасі Київ – Чоп у селі Пісочна Миколаївського району водій вантажного автомобіля Renault Magnum, 47-річний мешканець Харківської області, скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109 під керуванням 19-річного мешканця Стрийського району, який зупинився на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення травмувались водій вантажівки та троє пасажирів легковика, двоє із них – мешканці 18 та 19 років. Їх доправили у лікарню", - повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП двох легковиків постраждало п'ятеро людей.