Ванесса Паради сняла клип о Киеве

В видео "Kiev" француженка гуляет по заснеженному лесу, а в конце выходит на поляну, с которой видно колокольню Лавры и пейзаж с видом на несколько киевских жилых комплексов.

В песне, посвященной столице Украины, Паради поет о "киевской лихорадке и жаркие поцелуи", а также о "киевском снеге", который встречает ее, когда она возвращается в город.

По данным издания, в последний раз актриса и певица посещала Украину несколько лет назад во время съемок фильма "Иней" - ленты, созданной при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, французского телеканала АРТЕ и Польского киноинститута.

В нем Паради сыграла военную журналистку, которая работает в Донбассе. В 2017 году ленту презентовали на Каннском фестивале.

Напомним, Майли Сайрус опубликовала клип, который снимала в Киеве.