Ванесса Параді зняла кліп про Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Французька співачка Ванесса Параді зняла кліп з однойменною назвою про Київ. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У відео “Kiev” француженка гуляє по засніженому лісу, а наприкінці виходить на галявину, з якою видно дзвіницю Лаври та пейзаж з видом на кілька київських житлових комплексів.
У пісні, присвяченій столиці України, Параді співає про “київську лихоманку та палкі поцілунки”, а також про “київський сніг”, який зустрічає її, коли вона повертається до міста.
За даними видання, востаннє акторка та співачка відвідувала Україну кілька років тому під час зйомок фільму “Іній” — стрічки, створеної за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського кіноцентру, французького телеканалу АРТЕ та Польського кіноінституту.
У ньому Параді зіграла військову журналістку, яка працює на Донбасі. У 2017 році стрічку презентували на Каннському фестивалі.
Нагадаємо, Майлі Сайрус оприлюднила кліп, який знімала в Києві.