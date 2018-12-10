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Валютные свопы с Китаем действительны до 2021 года - НБУ

Киев • УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Народный банк Китая и Национальный банк Украины возобновили действие Договора о валютном свопе на три года на сумму 2,169 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

Валютные свопы с Китаем действительны до 2021 года - НБУ

“Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили Двусторонний договор о валютном свопе для валют юань, гривна еще на три года. Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 млрд юаней или 62 миллиардов гривен”, — говорится в сообщении.

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Соответствующий договор подписали председатель Национального банка Украины Яков Смолий и председатель Народного банка Китая Й Ган во время рабочего визита Смолия в Пекин, Китайская Народная Республика.

“Китай — это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничестве между нашими двумя странами”, - сказал Смолий.

Напомним, в 2015 году НБУ договорился об открытии валютных своп-линий на сумму до 15 млрд юаней с Народным банком Китая, в 500 млн долларов США с Нацбанком Швеции и в 4 млрд злотых с Народным банком Польши. Общая сумма своп-операций — 3,8 млрд долларов.

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Отметим, что обычно центробанки прибегают к валютным свопам (расчеты по межгосударственным контрактам в национальных валютах) при сложной экономической ситуации на мировых финансовых рынках, когда доступ к внешнему финансированию затруднен.

Соглашение “валютный своп” — это операция обмена между двумя сторонами средств в двух разных валютах по курсу, согласованному при заключении сделки (первая часть сделки), с обязательством осуществления в установленный срок обратной операции (вторая часть сделки) также по согласованному курсу.

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