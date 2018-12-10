Валютні свопи з Китаєм чинні до 2021 року - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Народний банк Китаю та Національний банк України поновили дію Договору про валютний своп на три роки на суму 2,169 млрд доларів. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.
“Національний банк України та Народний банк Китаю поновили Двосторонній договір про валютний своп для валют юань, гривня ще на три роки. Максимальна сума лінії валютного свопу залишається незмінною: на рівні 15 мільярдів юанів або 62 мільярдів гривень”, — йдеться в повідомленні.
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Відповідний договір підписали голова Національного банку України Яків Смолій та голова Народного банку Китаю Ї Ган під час робочого візиту Смолія до Пекіну, Китайська Народна Республіка.
“Китай — це другий найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною та Китаєм в юанях. Договір сприятиме подальшій економічній співпраці між нашими двома країнами”, — сказав Смолій.
Нагадаємо, у 2015 році НБУ домовився про відкриття валютних своп-ліній на суму до 15 млрд юанів з Народним банком Китаю, до 500 млн доларів США з Нацбанком Швеції і до 4 млрд злотих із Народним банком Польщі. Загальна сума своп-операцій - 3,8 млрд доларів.
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Зазначимо, що зазвичай центробанки вдаються до валютних свопів (розрахунку за міждержавними контрактами в національних валютах) через складну економічну ситуацію на світових фінансових ринках, коли доступ до зовнішнього фінансування суттєво ускладнений.
Угода “валютний своп” — це операція обміну між двома сторонами коштів у двох різних валютах за курсом, узгодженим при укладанні угоди (перша частина угоди), із зобов’язанням здійснення у встановлений термін зворотної операції (друга частина угоди) також за узгодженим курсом.