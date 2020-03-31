ВАКС снова перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства о взыскании 80 млн грн с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитась в доход государства на 3 апреля. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"Рассмотрение ходатайства перенесено на пятницу", - сказала Постолюк.
Как сообщалось в УНН, 27 марта ВАКС переносил рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства.
Напомним, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.