ВАКС переніс розгляд клопотання про стягнення з Микитася 80 млн грн в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс розгляд клопотання про стягнення 80 млн грн з депутата України 8-го скликання Максима Микитася в дохід держави на 30 березня. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Розгляд клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 80 млн грн з підозрюваного суд переніс на понеділок, 30 березня", - сказала Постолюк.
Як повідомлялося, засідання мало відбутися сьогодні.
Нагадаємо, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.