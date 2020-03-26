ВАКС розгляне клопотання про стягнення з Микитася 80 млн грн в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує завтра розглянути клопотання про стягнення 80 млн грн з депутата України 8-го скликання Максима Микитася в дохід держави. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"У Вищому антикорупційному суді завтра о 12:00 відбудеться розгляд клопотання про звернення в дохід держави застави у розмірі 80 млн грн з підозрюваного",- сказала Постолюк.
Нагадаємо, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.