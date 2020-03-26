ВАКС рассмотрит ходатайство о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует завтра рассмотреть ходатайство о взыскании 80 млн грн с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася в доход государства. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"В Высшем антикоррупционном суде завтра в 12:00 состоится рассмотрение ходатайства об обращении в доход государства залога в размере 80 млн грн с подозреваемого", - сказала Постолюк.
Напомним, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.