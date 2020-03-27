ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92535 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101939 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104055 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103187 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111403 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100276 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104861 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства

ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства о взыскании 80 млн грн с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася в доход государства на 30 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Рассмотрение ходатайства о взыскании в доход государства залога в размере 80 млн грн из подозреваемого суд перенес на понедельник, 30 марта", - сказала Постолюк.

Как сообщалось, заседание должно было состояться сегодня.

Напомним, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.

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