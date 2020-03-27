ВАКС перенес рассмотрение ходатайства о взыскании с Микитася 80 млн грн в доход государства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства о взыскании 80 млн грн с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася в доход государства на 30 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
"Рассмотрение ходатайства о взыскании в доход государства залога в размере 80 млн грн из подозреваемого суд перенес на понедельник, 30 марта", - сказала Постолюк.
Как сообщалось, заседание должно было состояться сегодня.
Напомним, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.