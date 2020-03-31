ВАКС знову переніс розгляд клопотання про стягнення з Микитася 80 млн грн в дохід держави
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд переніс розгляд клопотання про стягнення 80 млн грн з депутата України 8-го скликання Максима Микитася в дохід держави на 3 квітня. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Розгляд клопотання перенесено на п'ятницю", - сказала Постолюк.
Як повідомлялося в УНН, 27 березня ВАКС переносив розгляд клопотання про стягнення з Микитася 80 млн грн в дохід держави.
Нагадаємо, за народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії, внесли заставу у 80 млн грн.