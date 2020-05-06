ВАКС отложил подготовительное заседание по делу Онищенко

Защитник просил перенести судебное заседание на дату после 11 мая 2020 года ссылаясь на карантинные мероприятия.

Отмечается, что защитник Онищенко не явился на судебное заседание из-за того, что у него нет возможности появиться в суде. Однако, в суде находились другие защитники.

Учитывая указанное суд предоставляет защитникам возможность ознакомиться с материалами дела, в части, которая даст им возможность подготовиться к подготовительному судебному заседанию и соответственно откладывает подготовительное заседание до 12 мая 10:00, в дальнейшем они получат так же возможность знакомиться с материалами, которые имеются в судах, у прокурора и в процессе слушания уголовного производства.

Напомним, уполномоченными органами Федеративной Республики Германия решается вопрос об экстрадиции народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко, который является обвиняемым по делу "газовых схем".

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов бывшему нардепу Александру Онищенко.