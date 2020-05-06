ВАКС відклав підготовче засідання у справі Онищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав підготовче засідання у справі Олександра Онищенко на 12 травня та надав можливість захисникам ознайомитися із матеріалами справа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.
Захисник просив перенести судове засідання на дату після 11 травня 2020 року посилаючись на карантині заходи.
Зазначається, що захисник Онищенко не з’явився на судове засідання через те, що в нього не має можливості з’явитися у суді. Проте, у суді перебували інші захисники.
З огляду на зазначене суд надає захисникам можливість ознайомитися із матеріалами справи, в частині, яка дасть їм можливість підготовитися до підготовчого судового засідання і відповідно відкладає підготовче засідання до 12 травня 10:00, в подальшому вони отримають так само можливість знайомитися з матеріалами, які наявні у судах, у прокурора і у процесі слухання кримінального провадження.
Нагадаємо, уповноваженими органами Федеративної Республіки Німеччина вирішується питання про екстрадицію народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, який є обвинуваченим у справі “газових схем”.
Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів колишньому нардепу Олександру Онищенку.