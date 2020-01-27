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ВАКС рассмотрит по существу дело касательно хищений госсредств с Укрзализныци

Киев • УНН

 • 12172 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. К рассмотрению по существу назначено дело в отношении бывшего заместителя начальника по производству ГП "Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", который подозревается в хищении средств госпредприятия на сумму свыше 13 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба САП в Facebook.

ВАКС рассмотрит по существу дело касательно хищений госсредств с Укрзализныци

"... по итогам подготовительного заседания, антикоррупционный суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 3 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также, коллегия судей ВАКС на основании ст. 314, п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины закрыла производство по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) - в связи с декриминализацией статьи в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес".

Как напоминает САП, во время досудебного расследования детективами НАБУ был установлен факт завладения государственным имуществом при участии должностных лиц ГП "Управление промышленных предприятий Укрзализныци" (в настоящее время Филиал "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця").

"Так, в период 2014 - 2015 годов, должностные лица ГП" Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", вступив в преступный сговор с представителями ряда частных обществ, обеспечили заведомо незаконные победы в торгах по закупке подконтрольных частных предприятий", - отмечается в сообщении.

Так, сообщается, что в результате проведения закупок древесины, распыленной или расколотой вдоль, разделенной на слои или лущеной, толщиной не менее 6 мм; шпал деревянных железнодорожных или трамвайных путей, не пропитанных, а также выполнение договоров, заключенных по результатам проведения таких процедур, было совершено хищение средств госпредприятия на общую сумму более 13 млн гривен.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении лица, причастного к завладению имуществом "Укрзализныци".

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