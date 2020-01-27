ВАКС рассмотрит по существу дело касательно хищений госсредств с Укрзализныци

КИЕВ. 27 января. УНН. К рассмотрению по существу назначено дело в отношении бывшего заместителя начальника по производству ГП "Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", который подозревается в хищении средств госпредприятия на сумму свыше 13 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба САП в Facebook.