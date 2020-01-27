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ВАКС розгляне по суті справу щодо розкрадань держкоштів з Укрзалізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. До розгляду по суті призначено справу стосовно колишнього заступника начальника з виробництва ДП "Управління промислових підприємств державної Адміністрації залізничного транспорту України", який підозрюється у розкраданні коштів держпідприємства на суму понад 13 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

ВАКС розгляне по суті справу щодо розкрадань держкоштів з Укрзалізниці

"…за підсумками підготовчого засідання, антикорупційний суд призначив вказану справу до розгляду по суті. Дата засідання – 3 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також, колегія суддів ВАКС на підставі ст. 314, п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України закрила провадження за ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) – у зв’язку з декриміналізацією статті відповідно до Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес".

Як нагадує САП, під час досудового розслідування детективами НАБУ було встановлено факт заволодіння державним майном за участі посадових осіб ДП "Управління промислових підприємств Укрзалізниці" (на цей час Філія "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця").

"Так, в період 2014 - 2015 років, службові особи ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України", вступивши в злочинну змову з представниками ряду приватних товариств, забезпечили завідомо незаконні перемоги у торгах з закупівлі підконтрольних приватних підприємств", - зазначається у повідомленні.

Так, повідомляється, що в результаті проведення закупівель деревини, розпиленої чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, завтовшки не менше ніж 6 мм; шпал дерев’яних до залізничних або трамвайних колій, не просочених, а також виконання договорів, укладених за наслідками проведення таких процедур, було вчинено розкрадання коштів держпідприємства на загальну суму понад 13 млн гривень.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо особи, причетної до заволодіння майном "Укрзалізниці".

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