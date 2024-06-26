Апелляция оставила без изменений решение ВАКС взыскать активы бывших руководителей АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко на основании материалов НАПК. Об этом сообщили в НАПК, пишет УНН.

В пользу государства были взысканы активы бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева: 14 объектов недвижимости в Запорожской области, денежные средства (12,6 млн долл. США, 236 тыс. евро, 3,2 млн рос. руб, 105,5 млн грн (около 615 млн грн) и 336 единиц огнестрельного оружия. Также его лишили корпоративных и имущественных прав на торговые марки и права на патенты на промышленные образцы.

Кроме этого, в доход государства взысканы корпоративные права бывшего члена совета директоров АО "Мотор Сич" Петра Кононенко, а именно:

23% ООО "Жекон";

17% ООО "Перспектива высокие технологии";



19% ЧАО "Промзапал".

В то же время Апелляционная палата ВАКС отказала во взыскании активов третьих лиц, связанных с Богуслаевым и Кононенко.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в доход государства активы бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании, российского предпринимателя Петра Кононенко.