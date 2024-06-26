ВАКС дозволив конфіскувати активи колишніх керівників АТ "Мотор Січ"
Київ • УНН
Апеляція залишила в силі арешт активів на суму понад $615 млн у колишніх керівників "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка, включаючи нерухомість, готівку, корпоративні права, торгові марки та патенти, на підставі матеріалів, наданих українським антикорупційним агентством.
Апеляція залишила без змін рішення ВАКС стягнути активи колишніх керівників АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка на підставі матеріалів НАЗК. Про це повідомили у НАЗК, пише УНН.
На користь держави було стягнуто активи колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва: 14 об’єктів нерухомості в Запорізькій області, грошові кошти (12,6 млн дол. США, 236 тис. євро, 3,2 млн рос. руб, 105,5 млн грн (близько 615 млн грн) та 336 одиниць вогнепальної зброї. Також його позбавили корпоративних та майнових прав на торговельні марки та права на патенти на промислові зразки.
Крім цього, в дохід держави стягнуто корпоративні права колишнього члена ради директорів АТ "Мотор Січ" Петра Кононенка, а саме:
- 23% ТОВ «Жекон»;
- 17% ТОВ «Перспектива високі технології»;
- 19% ПрАТ «Промзапал».
Водночас Апеляційна палата ВАКС відмовила у стягненні активів третіх осіб, пов’язаних з Богуслаєвим та Кононенком.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляло, що Вищий антикорупційний суд постановив стягнути в дохід держави активи колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва і колишнього топменеджера компанії, російського підприємця Петра Кононенка.