ВАКС продолжит рассмотрение дела о завладении средствами "Энергоатома" 6 февраля

"На заседании выступили со вступительными речами почти все обвиняемые и их защитники, кроме одного фигуранта производства и его адвоката. Указанная защитник ходатайствовала о переносе заседания на 2,5 месяца с целью ознакомления со всеми материалами дела", - говорится в сообщении.

Так, коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку на предыдущих заседаниях ей уже было предоставлено время для ознакомления.

"Следующее заседание, с учетом ранее предоставленного времени на ознакомление, состоится 6 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме более 6,4 млн евро на 24 октября.

Как ранее сообщал УНН, экс-чиновнику ГП "Восток ГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.