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ВАКС продолжит рассмотрение дела о завладении средствами "Энергоатома" 6 февраля

Киев • УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение дела об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, 6 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

ВАКС продолжит рассмотрение дела о завладении средствами "Энергоатома" 6 февраля

"На заседании выступили со вступительными речами почти все обвиняемые и их защитники, кроме одного фигуранта производства и его адвоката. Указанная защитник ходатайствовала о переносе заседания на 2,5 месяца с целью ознакомления со всеми материалами дела", - говорится в сообщении.

Так, коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку на предыдущих заседаниях ей уже было предоставлено время для ознакомления.

"Следующее заседание, с учетом ранее предоставленного времени на ознакомление, состоится 6 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме более 6,4 млн евро на 24 октября.

Как ранее сообщал УНН, экс-чиновнику ГП "Восток ГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.

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