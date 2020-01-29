ВАКС продовжить розгляд справи щодо заволодіння коштами "Енергоатому" 6 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд справи про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах, 6 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“На засіданні виступили зі вступними промовами майже всі обвинувачені та їх захисники, окрім одного фігуранта провадження та його адвоката. Вказана захисник клопотала про перенесення засідання на 2,5 місяці з метою ознайомлення з усіма матеріалами справи”, — йдеться в повідомленні.
Так, колегія суддів ВАКС відмовила в задоволенні клопотання, оскільки на попередніх засіданнях їй вже було надано час для ознайомлення.
“Наступне засідання, з урахуванням раніше наданого часу на ознайомлення, відбудеться 6 лютого 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро на 24 жовтня.
Як раніше повідомляв УНН, експосадовцю ДП “Схід ГЗК” повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.