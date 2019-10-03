Антикорупційний суд відклав розгляд справи Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі понад 6,4 млн євро. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“У четвер, 3 жовтня 2019 року, у Вищому антикорупційному суді не відбулось судове засідання з розгляду обвинувального акту про обвинувачення двох громадян України у заволодінні у складі організованої групи коштами Державного підприємства “Національна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“ при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання від чеської компанії „SKODA JS“ та при пов’язаному з ним укладенні та виконанні контракту і додатків до нього між „SKODA JS“ і компанією „Bradcrest Investments Sa“ на загальну суму 6 400 777,5 євро”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що засідання відкладено через неявку захисників одного з обвинувачених.
“Наступне засідання призначено на 14:00 24 жовтня 2019 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва передав до Вищого антикорупційного суду справу за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”.