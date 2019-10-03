Антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме более 6,4 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"В четверг, 3 октября 2019 года, в Высшем антикоррупционном суде не состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта об обвинении двух граждан Украины в завладении в составе организованной группы средствами Государственного предприятия "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов поставки оборудования от чешской компании "SKODA JS" и при связанном с ним заключении и исполнении контракта и приложений к нему между "SKODA JS" и компанией "Bradcrest Investments Sa" на общую сумму 6400 777,5 евро ", - говорится в сообщении.
Также, сообщается, что заседание отложено из-за неявки защитников одного из обвиняемых.
"Следующее заседание назначено на 14:00 24 октября 2019 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суда дело по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК".